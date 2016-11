I’l ram d’acziun «Zuoz 2020» vain organiso och voutas ün «tavulin rumauntsch». Quists inscunters haun ragiunt ün tschert cult in vschinauncha, eir scha’l böt d’eira originelmaing ün oter. Il «tavulin rumauntsch» as ho sviluppo ad ün inscunter prezius in vschinauncha da Zuoz.