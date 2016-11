Il prüm Mountain Hub a Scuol spordscha lös moderns per lavurar, cun üna stanza da sezzüdas ed attachs per internet svelt. Ils prüms cliaints han fat adöver dal Mountain Hub da mia Engiadina. L’intent dals iniziants es da spordscher in avegnir in mincha cumün e fracziun da l’Engiadina Bassa ün terz lö da lavur.