Mit den neuen Fischereibetriebsvorschriften soll der Amerikanische Seesaibling (Namaycush) in den Oberengadiner Seen stärker befischt werden dürfen. Fangmass und Fangzahlbeschränkung werden aufgehoben. Zudem wird das Tagesfanglimit von Edelfischen am Inn von sechs auf vier Fische gesenkt.