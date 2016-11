Duschletta Präsident beim Bike-Marathon

Duschletta ist aktiver Biker und absolviert den Marathon selbst jedes Jahr. Er ist laut Urs Wohler die ideale Besetzung: «Als Einheimischer, Mountainbiker, ehemaliger Touristiker und erprobtes OK-Mitglied weist er beste Verbindungen zu den involvierten Gemeinden, Ämtern und Tourismusorganisationen vor.» Duschletta wurde einstimmig in sein neues Amt gewählt. Wählende Mitglieder sind die Engadin Scuol Tourismus AG, Turissem Val Müstair, die Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico (APT Livigno) und die Gemeinde S-chanf. Mit Blick auf die neue Aufgabe sagt Duschletta: «Ich freue mich auf diese Herausforderung. Mit einem bewährten OK-Team möchte ich den Anlass auch in Zukunft erfolgreich organisieren und in der Mountainbike-Szene weiter etablieren». Der Nationalpark Bike-Marathon lockt jedes Jahr Ende August rund 1800 bis 2000 Biker auf die bis zu 137 Kilometer lange Strecke rund um den Schweizerischen Nationalpark.