Der CdH Engiadina besiegt den EHC Wallisellen in der Verlängerung mit 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 1:0). Den entscheidenden Treffer in der 64. Minute erzielt Chasper Pult nach einer feinen Einzelleistung. Die Unterengadiner hatten es in der Hand das Spiel bereits in der regulären Spielzeit zu entscheiden.