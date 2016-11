Cun 235 cunter 42 vuschs ha decis la populaziun jaura da vender terrain a la gruppa d'investuors Domenig da Cuoira per realisar il ressort Biosfera La Sassa a Tschierv. Il rechav dad 1,7 milliuns vain investi insembel cun ün import a fond perdü dad 1,3 milliuns in üna telecabina per l'Implant da sport Minschuns.