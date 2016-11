Guadagnà l’«EuroCup 2016»

Il giuven mansteran Riet Bulfoni da Scuol ha guadagnà sonda passada la Coppa europeica dals automecatronists a Bregenz in l’Austria. Bulfoni as vaiva qualifichà per quista concurrenza al principi dal mais settember e quai a chaschun dal final dals automecatronists i’l «Mobilcity» a Berna.