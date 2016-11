Irene Cadurisch aus Maloja gehört dem B-Kader der Schweizer Biathletinnen an. Sie kämpft sich aktuell aus einem verletzungsbedingten Trainingsrückstand heraus und richtet ihre Ziele deshalb bereits in Richtung Olympia 2018 in Südkorea aus. Mehr in der EPPL vom Samstag, 5. November.