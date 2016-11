Der Verwaltungsrat der Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG hat gewählt: Die zukünftige Direktorin der DMO heisst Martina Stadler. Aktuell ist Stadler noch Geschäftsführerin bei der Uri Tourismus AG. Sie tritt ihre neue Stelle in Scuol per 1. Mai 2017 an.