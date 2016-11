Mehr Skitage, weniger Bürokratie

Hier lesen Sie die ganze Medienmitteilung:

50 Bündner Bergbahnunternehmen sind Mitglied von Bergbahnen Graubünden. Sie beschäftigen im Winter rund 4000 und im Sommer 1400 Personen. An der Generalversammlung von BBGR in Sedrun erinnerte der scheidende Präsident Silvio Schmid daran, dass die Bergbahnen in Graubünden zurecht als systemrelevante Infrastruktur für ganze Täler und Destinationen gelten. Der Verkehrsertrag der Bergbahnen beträgt CHF 207 Mio. im Winter und 15 Mio. im Sommer. Trotz Klimaveränderung und Potential im Sommer brauche es deshalb nach wie vor einen starken Winter und Investitionen in die Infrastrukturen von Bahn, Beschneiung und Gastronomie. Zudem generieren Herr und Frau Schweizer durch Ferien in den Bergen weniger CO2 als durch Fernreisen. Dies führt letztlich zu einer win-win-Situation: mehr Gäste und weniger Klimabelastung. Unternehmerisch handeln heisse sich der Verantwortung für Volkswirtschaft und Arbeitsplätze bewusst zu sein und die klimatischen Herausforderungen mit Bedacht anzugehen.

Ganzjahresangebote am Berg

Die Gewinne vor Abschreibungen und Steuern sind bei den Bergbahnen in Graubünden 30 Prozent tiefer als noch vor 25 Jahren. Die fehlende Erneuerungskraft aufgrund sinkender Erträge und steigender Kosten ist die zentrale Herausforderung, welche an einer Podiumsdiskussion diskutiert wurde. Yvonne Brigger-Vogel (Geschäftsführerin Interessengemeinschaft Tourismus Graubünden/ITG) leitete das Gespräch mit Markus Comploj (Geschäftsführer Bergbahnen Brandnertal), Peter Reinle (stv. CEO Titlis Bergbahnen), Fritz Beiner (Leiter Geschäftskunden der Graubündner Kantonalbank) sowie Peter Engler (CEO Lenzerheide Bergbahnen AG und Präsident ITG). Die wichtigsten Erkenntnisse daraus: dynamische Preisgestaltung ist sinnvoll, wenn der Gast das Wetterrisiko mitträgt — mit Preisen in beide Richtungen und neuen Angeboten für Vielfahrer in verschiedenen Destinationen. Die Klimaerwärmung ist ein Fakt, dem die Bergbahnen vermehrt mit emotionalen und wertschöpfungsstarken Ganzjahresangeboten am Berg begegnen müssen. Die grossen Bergbahnen und Destinationen haben sich in den letzten Jahren gut positioniert, die kleinsten Bergbahnen sind in Nischen tätig. Problematisch wird es für die mittleren Bergbahnen. Sie werden von den Regionen aus volkswirtschaftlichen Gründen gestützt und der Strukturwandel verzögert sich damit. Für alle Anbieter gilt aber, das «Jekami» am Berg zu beenden, sich Alleinstellungsmerkmale zu sichern und den Mut zu haben, auch Abstriche vorzunehmen.

Martin Hug neuer Präsident

Nach zehn Jahren Präsidium und 15 Jahren Vorstandstätigkeit ging die Amtszeit von Präsident Silvio Schmid (CEO Andermatt-Sedrun Sport AG) an seinem Heimatort Sedrun zu Ende. Zahlreiche Projekte z.B. in den Bereichen Nachwuchsförderung, Einkauf, Monitoring und auch das Portal Wetter Graubünden sind in dieser Zeit realisiert worden. Silvio Schmid wurde zusammen mit dem vor zwei Jahren ausgeschiedenen Markus Meili (CEO Bergbahnen Engadin St. Moritz AG) zum Ehrenmitglied ernannt. Zum neuen Präsidenten wurde Vizepräsident Martin Hug (Geschäftsleitungsmitglied der Weissen Arena Gruppe) gewählt. Martin Hug ist seit über 20 Jahren in unterschiedlichen Funktionen in der Bergbahnbranche tätig und seit 2005 verantwortlich für den Bereich Bahnen und Bauten bei der Weissen Arena Bergbahnen AG. Als Vertreter der Region Surselva nimmt neu Maurus Tomaschett (Geschäftsführer Sportbahnen Vals AG und Grossrat) im Vorstand Einsitz.

Weniger Bürokratie

Marcus Gschwend, Geschäftsführer BBGR, bezeichnete es in seinen Erläuterungen zum Geschäftsbericht als Farce, dass zwei Arbeitsgruppen des Bundes nach bürokratischer Entlastung suchen und gleichzeitig neue bürokratische Hürden von Bern installiert würden. Als Beispiel führte er insbesondere das «Touristische Gesamtkonzept» an, welches vom Bundesamt für Raumentwicklung bei Investitionsvorhaben empfohlen werde. Diese Forderung entbehre jeder rechtlichen Grundlage, weil es mit dem kantonalen Raumkonzept,

dem kantonalen Richtplan, den regionalen Richtplänen sowie den kommunalen Nutzungsplänen in Graubünden bereits genug Instrumente zur Beurteilung der touristischen Entwicklung gebe. Diese Einschätzung wird auch vom Kanton geteilt. BBGR hat entsprechende Rückstellungen getätigt, um seine Mitglieder beim Kampf gegen solche unnötigen administrativen Belange zu unterstützen. Statt mehr Bürokratie brauche es bessere Rahmenbedingungen. Die seit Oktober 2016 geltende, teilweise Befreiung der Raupenfahrzeuge der Bergbahnen von der Mineralölsteuer zeige, dass durchaus solche Entlastungsmöglichkeiten vorhanden sind. BBGR-Vizepräsident Philipp Holenstein (CEO Arosa Bergbahnen AG) gab einen Einblick in die laufenden Strategiearbeiten des Dachverbandes Seilbahnen Schweiz (SBS). Er betonte zuhanden Präsident Dominique de Buman, dass BBGR die Schaffung eines eigenen, vom Verband öffentlichen Verkehr (VöV) unabhängigen, Direktors befürworte. Die Erwartungen und Herausforderungen der Branche könnten mit dem derzeitigen 30-Prozent-Pensum nicht erfüllt werden.

Bereit für den Winter

In den letzten sechs Jahren hatten die Bergbahnen in Graubünden durchschnittliche Verluste in der Höhe von 15 Prozent des Transportumsatzes zu verzeichnen. Im vergangenen Winter betrug der Gästerückgang 6,9 Prozent (Transportumsatz minus 10,6 Prozent), im 5-Jahresschnitt 10,6 Prozent (Transportumsatz minus 12 Prozent). Der Transportertrag wird gemäss BBGR-Monitoring im letzten Winter erstmals unter CHF 200 Mio. gefallen sein. BBGR-Präsident Silvio Schmid betonte, dass die Bergbahnen in Graubünden bereit für die kommende Wintersaison sind. Sieben Skigebiete sind bereits offen, die restlichen folgen in den nächsten Tagen und Wochen. Nach den zahlreichen schneearmen Wintern habe die Branche nun endlich wieder einmal einen schneereichen Winter verdient. Daneben spiele das Wetter und die kurzfristigen Entscheide der Gäste eine immer grössere Rolle. Mit Wetter Graubünden sei von BBGR zusammen mit den Destinationen hier das richtige Instrument geschaffen worden. Die zahlreichen Investitionen von über CHF 100 Mio. am Corvatsch, auf Klosters-Madrisa, in Arosa Lenzerheide, durch die Davos Klosters Bergbahnen, die Weisse Arena sowie insbesondere auch die Andermatt-Sedrun Sport AG zeigten, dass die Branche nicht zum Ballenberg des Mittellandes werden wolle. Zudem arbeitet BBGR gemäss Silvio Schmid mit der Fachgruppe Seilbahnen der Wirtschaftskammer Tirol grenzüberschreitend an der Gründung der Non Profit-Organisation VitAlpin, um die Weiterentwicklung in den Alpen nicht dem urbanen Diktat zu überlassen.

Ja zu Olympia

Zur Freude des anwesenden Regierungsrates Jon-Domenic Parolini bekannten sich die Bergbahnen Graubünden an ihrer GV auch nochmals ausdrücklich zu Olympia 2026. Am 12. Februar 2017 geht es um die Kreditfreigabe für die Erarbeitung einer Kandidatur, über welche nach Kenntnis der Details dann nochmals abgestimmt werden kann. Olympische Winterspiele in Graubünden haben laut Silvio Schmid das Potential, eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in Graubünden auch ausserhalb des Bündner Rheintals auszulösen – gerade zugunsten der Jugendlichen, welche dannzumals mitten im Berufsleben stehen.

Der Vorstand von Bergbahnen Graubünden (BBGR)

Nach dem Ausscheiden von Silvio Schmid und den Wahlen von Martin Hug und Maurus Tomaschett präsentiert sich der Vorstand von BBGR wie folgt: Martin Hug, Präsident (Geschäftsleitungsmitglied der Weissen Arena Gruppe); Philipp Holenstein, CEO Arosa Bergbahnen AG und Vizepräsident Seilbahnen Schweiz als Vertreter BBGR, Andrea Camastral (Direktor Bergbahnen Splügen-Tambo AG), Markus Good (Technischer Betriebsleiter Davos Klosters Bergbahnen AG), Markus Moser (CEO Corvatsch AG), Maurus Tomaschett (Geschäftsführer Sportbahnen Vals AG). Die Jahresrechnung des Verbandes schliesst bei einer Bilanzsumme von CHF 345'000 und Aufwendungen von CHF 518'000 mit einem kleinen Gewinn ab. Der von BBGR bewusst als einziges Produkt gemeinsam verkaufte Snowpass Graubünden erreichte im Winter 2015/16 mit 2387 verkauften Abonnements wieder ein gutes Ergebnis.

Autor: Pressedienst