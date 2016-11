Neue Klinik Gut in Fläsch

Anfang Januar nimmt in Fläsch die neue Klinik Gut ihren Betrieb auf. Mit zwei Kliniken in St. Moritz und Fläsch, fünf Praxen in Chur, Bad Ragaz, Buchs, Zürich Flughafen und Ascona sowie vier Partnerspitälern in Thusis, Savognin, Samedan und Poschiavo bietet die Klinik Gut mehrere Standorte an.