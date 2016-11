An der ClauWau Weltmeisterschaft in Samnaun sorgten 27 Nikoläuseteams für gute Stimmung. In den Disziplinen wie Kaminklettern oder Zieselfahren kämpften die Teilnehmer um das Pokal. Zusätzlich zum Weltmeistertitel wurde das Team der Herzen erkoren. Am Abend gaben 77 Bombay Street ein Konzert.