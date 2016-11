Preschantar sia ustaria preferida

Minch’eivna visitan dürant tschinch dis tschinch giasts regulars differents restorants in üna regiun da la Svizra. Minchün preschainta ün di l’eivna seis restorant preferi e prouva da persvader als oters cha sia ustaria saja la megldra. Da la simpla ustaria al restorant da gourmet, da la cuschina tradiziunala fin a quella innovativa, il spectrum da las pussibiltats es gronda. Ils producents da l’emischiun «Mini Beiz, dini Beiz» dan ün sguard illas cuschinas e davo las culissas da la gastronomia svizra. A la fin da minch’emischiun valütan ils giasts il restorant tenor ils criteris da l’ambiaint, il damangiar e la proporziun tanter predsch e prestaziun, e quai in dond puncts tanter nolla e desch.

Lündeschdi ha la televisiun muossà a Gianottis Wilderei da Puntraschigna, La Stüvetta a Brail es landervia in mardi, l'ustaria Misani in marcurdi, La Storta bivgnainta als giasts in gövgia, e cul Allegra Steakhouse a Zuoz finischa il viadi tras l'Engiadina in venderdi.

Las emischiuns da «Mini Beiz, dini Beiz» ill'Engiadina vegnan muossadas da lündeschdi fin venderdi da las 18.15 sün SRF1.