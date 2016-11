Daspö l’utuon da l’on 2006 organiseschan las commembras e commembers da La Paluotta a Scuol tschinch giantars per grond e pitschen. Il giantar a chaschun dal giubileum da desch ons da La Paluotta es in venderdi, ils 18 november. Fin in marcurdi, ils 16 november a mezdi as poja s’annunzchar per telefon.