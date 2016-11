Rund 46 Kilometer umfasst das akutelle Loipennetz im Oberengadin. Und das früh in der Saison. Trotzdem hat es Kritik gegeben. Vor allem weil Pontresina am vergangenen Wochenende noch keine Loipen geöffnet hatte. Warum dem so war und wie die Verantwortlichen mit der Kritik umgehen steht in der EP vom 17.11.