Der EHC St. Moritz konnte in der 54. Minute den frühen Rückstand ausgleichen. Trotz doppelter Überzahl konnten die Oberengadiner das Spiel in den letzten vier Minuten nicht entscheiden. Das Spiel endete 1:1. Lenzerheide-Valbella entscheidet das Spiel in der Overtime in Überzahl und gewinnt zwei Punkte.