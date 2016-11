L’ultima fin d’eivna ha festagià la Gruppa da teater da Scuol seis 30avel anniversari cun üna stüva da cafè, cun teaterins e clownarias. Ils giasts pudaivan eir as travestir, schmincar e far frisuras. Ils commembers da la gruppa as vaivan travestits sco pumpiers, duonnas da servir, persunal da büfè ed oter.