Am Sonntag, 27. November, starten die Visma Ski Classics in Pontresina. Trotz dem wenigen Schnee ist OK-Präsidentin des Rennens Céline Fähndrich zuversichtlich, dass die Loipen den Umständen entsprechen gut sein werden. Das ganze Interview mit Fähndrich finden Sie in der EP/PL von Samstag, 26. November.