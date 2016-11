Der Bündner Wasserbotschafter und Grenzschwimmer Ernst Bromeis hat am Montag in Zürich sein neu erschienenes Buch «Jeder Tropfen zählt – Schwimmen für das Recht auf Wasser» vorgestellt. Darin erzählt der in Ardez aufgewachsene Bromeis von sich und seiner Schwimm-Mission «Das blaue Wunder».