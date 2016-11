Zeugenaufruf: schwer verletzter Mann

Der Chauffeur eines Transportunternehmens entdeckte um 05.10 Uhr einen schwer verletzten Mann auf dem Trottoir der Via Maistra in Pontresina liegend und alarmierte umgehend die Polizei. Die Rettung Oberengadin versorgte den Mann notfallmedizinisch und überführte ihn ins Spital nach Samedan. Von dort wurde er später mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt. Über die Identität des Mannes und darüber, woher die schweren Verletzungen stammen, ist bisher nichts bekannt. Personen, die in der Nacht auf Freitag Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sollen sich beim Polizeiposten in St. Moritz melden (Telefon 081 837 54 60).

Text und Foto: Kantonspolizei Graubünden