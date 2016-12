Il concert cha’ls quatter chantaduors da la gruppa chi chanta a capella, «4 for you», han dat in sonda, ha pisserà illa baselgia a Zernez per pel giallina. L’acustica – mo impustüt lur chant - ha fat impreschiun. Jon Armon Strimer, Martin Stecher, Duri Stecher e Hannes Pfranger sun oriunds dad Ardez.