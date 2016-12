«Barbagiat» es il pled rumantsch

Il pled rumantsch da l’on 2016 es barbagiat. Bleras persunas varan gnü quai quist on. «Barbagiat» descriva il mal chi’s ha davo avair fat massa bler sport, davo üna not cun massa bler alcohol, ma eir pervi d’üna dischillusiun davo avair pers – per exaimpel üna votaziun o elecziun.