Die Band 77 Bombay Street hat das Lied «Empire» für die Ski-WM in St. Moritz 2017 geschrieben. Natürlich fehlte es auch nicht am Samstag am Open Doors in St. Moritz. Im Interview erzählt der Sänger Matt Buchli von Reaktionen, Aufwand und Vorgaben für den WM-Song. Mehr in der EP/PL vom 13. Dezember.