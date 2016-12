In dumengia han invidà la Società da musica Ramosch e la Musica giuvenila Valsot al concert tradiziunal d’Advent a Ramosch. Las duos societats han concertà in üna sala bain decorada da Nadal. Per ün mumaint magic ha pisserà la chantadura Nina Mayer da Ramosch culla chanzun «Hallelujah».