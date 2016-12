Advent es il temp prüvà ingio cha’ls cristians as preparan per la festa da la naschentscha da Gesu Crist. Il cristianissem s’algorda als 4000 ons cha’l pövel ha spettà l’arriv dal salvader. Eir Ftan renda omagi cun fanestras d’Advent. In tuot decoreschan 24 fanestras il purtret dal cumün a Ftan.