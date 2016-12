A Silvester e Büman vain la FIS Tour de Ski per la terza vouta in Val Müstair. La regiun es landervia a’s preparar per quista grond’occurrenza da passlung illa patria da Gianluca e Dario Cologna. Il comitè d’organisaziun ha per la prüma vouta ün president indigen: Clà Filip Pitsch da Sta. Maria.