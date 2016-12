Auch im Alter mit Freude leben

Die «Engadiner Post» verzichtet wie gewohnt auf den Versand von Weihnachtskarten. Dieses Jahr wurde stattdessen die Chasa Puntota in Scuol mit einem namhaften Betrag für den neuen Bus unterstützt. Die Chasa Puntota ist ein Alters- und Pflegeheim am Rande von Scuol, in der Nähe des Spitals.