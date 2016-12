Viel Glück hatte ein Autofahrer am Samstagnachmittag beim Parken in Bergün. Das Fahrzeug rollte samt Lenker weg, nachdem dieser das Bremspedal getätigt und damit die Automatik des Fahrzeugs abgestellt hatte. In einem Holunderstrauch kurz vor einem Bachbett kam das Fahrzeug zum Stehen.