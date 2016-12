Barbagiat in büro

Il «barbagiat» es gnü tschernü sco pled rumantsch da l’on dad ün giuria insembel culla Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR). Chi sa scha las persunas da la giuria vaivan svessa qualche sort da barbagiat cur chi han trat la decisiun? Barbagiat voul nempe dir avair mal davo fat massa bler sport, davo üna not cun massa bler alcohol, ma eir pervi d’üna dischillusiun davo avair pers alch, forsa ün gö o elecziuns.

Dimena, quai m’ha fat stübgiar da mias voutas cun barbagiats, impustüt davo bellas festas. Eu nu sa scha vess lura amo pudü pronunzchar quist pled ün po curius. Ün giat cun barba? Ed eir ils pleds tudais-chs «Muskelkater» o «Katzenjammer» nu’m paran plü simpels. Forsa amo «Kater». Ma d’inuonder vegnan quists pleds insè? Ha qualchün in quella situaziun simplamaing tschernü quist pled? O dit alch e qualchün oter ha inclet il marmuognöz sco «barbagiat» e miss in scrit? Forsa ha il pover uman in quella situaziun dit: «Bap eu chat o barba chatta», ed uschè s’ha sviluppà il pled. Chi sa. Teorias. Il pled tudais-ch riva, tenor Wikipedia, da la lingua da minchadi da students dal 19avel tschientiner. El deriva sco spass da «katarrh», cumbain cha’ls simptoms nu sun da congualar.

Chi nun ha fingià gnü ün barbagiat in qualche möd? Davo la gronda motivaziun, ed i’s es cuorri desch kilometers, cumbain chi nu’s fa uschinà daplü co ün pêr meters, davo üna tschaina cun amis chi’d es dvantada üna festa gronda (na, na, eu nu rest lönch), o eir davo üna dischillusiun. Co po be üna tala persuna guadagnar?

Cun stübgiar da quist pled, masculin dal rest, e las situaziuns correspundentas tschüff eu bod svess ün barbagiat. Ma, cun ün barbagiat vessa plü fadia da scriver sainza sbagls. Forsa füssa però plü divertaivel. Eu vess pudü ir a baiver alcohol e dir chi saja per la lavur. E oarmaui as revsis eri da lgere uhcsè.

Text: Selina Bisaz