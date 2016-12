Vairamaing nu's stessa blastemar in gazetta, impustüt na ill'ediziun da Nadal. Güst quella stess esser plü pensiva e paschaivla. Però i nu'm lascha pos, quista sgnocca stögli quintar: Ultimamaing n'haja tscherchà per cas ün oter pled per pluffer. E chi vess cret: in rumantsch daja 29 differents pleds per «Dummkopf». Quels sun per part uschè bellins, ch'eu tils stögl preschantar: chanaster, cuc, cucurè, tottel, zoh, asen, mül, bizoccal, giaraist, implaster, macarun, mamaluc, martuffel, gnoc, minchun, püf, pöst cun quatter fouras, schumar, tamberl, tamberlan, tabalori, tamazi, tulibas-ch, tamistuffel, tüvè, tschigrun, schiloner, calöri. Quai es bain captivant. Be pacas expressiuns sun propcha düras e spermalantas, las bleras sun plütost amüsantas ed umoristicas. Dafatta per «dumme Gans» daja set traducziuns: schiloner, frangipana, tamberletta, cucurella, per manzunar be ün pêr. Per «gefüllte Gans» nu n'haja chattà ingüna traducziun. Almain n'haja però chattà la storta per tuornar süll'ediziun da Nadal! Forsa ha quista mancanza da chefar cul fat, cha ochas implidas nu sun propcha il trat da Nadal tradiziunal dals Engiadinais. Quels aman raclet e fondü e forsa quist on ils trats da nossas chasarinas chi vegnan preschantats ill’ediziun da Nadal. In mincha cas giavüschain nus a tuots bellas Festas da Nadal!