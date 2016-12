Caminada eröffnet kulinarisches Nest in St. Moritz

Der romanische Name «IGNIV» steht für Nest und dieses wiederum symbolisch für Nestwärme, Geborgenheit und Wohlbefinden. Demnach soll auch Caminadas Food-Konzept, das er selbst als «Casual Fine Dining» bezeichnet, vor allem den Fokus auf entspanntes Beisammensein in einer angenehmen Atmosphäre legen und dabei viele unterschiedliche kulinarische Köstlichkeiten bieten. Während eines Sharing-3- oder 4-Gang-Menüs von Caminada erhält jeweils ein ganzer Tisch pro Gang zahlreiche Kreationen gleichzeitig serviert und teilt sich die Speisen untereinander. Ein Konzept, das förmlich zum gegenseitigen Austausch der Gruppe am Tisch zwingt, aber auch allein oder zu zweit genossen werden kann. Das erste «Nest» hatte Caminada bereits in 2015 in Bad Ragaz eröffnet.