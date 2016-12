Che vain cuschinà a Nadal?

La saira da Nadal es dvantada per la famiglia da Corina Bott-Falett da Valchava, la quala es cuntschainta sco üna da las pauras chi cultiva ün üert exemplaric in Grischun, üna festa tuot speciala. La famiglia celebrescha nempe aint il god. Schi'd es blera naiv vain spalada oura üna plazza per far fö e brassar liongias.

Nina Padrun da Lavin, la duonna da paur e mamma da duos uffants amo pitschens es avant pac temp dvantada cuntschainta grazcha a seis menüs engiadinais preschantats illa seria da cuschinar da la Televisiun Svizra «SRF bi de Lüt - Landfrauenküche». Ün hit sün maisa es pro ella il dschambun in pasta da pizza.

Cilgia Nogler da Bever es cuntschainta scu autura da «La Padella», ün cudesch da cuschiner da tipics trats engiadinais. Eir ella cuschina fich gugent e per la saira da Nadel ün trat genuin tipic ch’ella ho imprais a cuschiner da sia mamma.«Per la saira da festa fetsch eau quist an Splajadinas (Fleischvögel) scu trat principel», disch ella.