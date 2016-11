Am vergangenen Wochenende sind 128 Nikoläuse gegeneinander angetreten. Dies in friedlichem Wettkampf und Disziplinen wie Biathlon, Kaminklettern oder Zieselfahren. Der 16. ClauWau in Samnaun markiert den Start in die Saison. Im Video sind ein paar Eindrücke der Weltmeisterschaft zu sehen.