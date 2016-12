Cur chi’s riva ün üsch

Eu sez davant üna pagina vöda. La lezcha: Scriver 2000 segns. «E che precis es il tema da la columna?», n’haja dumondà. «Teis cumanzamaint pro la Posta Ladina, co cha quai d’eira per tai. Id es pel PS... i po eir esser ün pa lustig», haja gnü nom. «Va bain», n’haja dit e m’impissà «buna not, che ma lessi be scriver?» E lura stoja eir amo esser «ün pa lustig» – grazcha fich pel squitsch!

Ed uschè spetti uossa sün ün pa creatività. E spet. Quai cul «lustig» pudaivat invlidar!

Bain, eu cumainz cun ün congual figürativ. Vus cugnuschais quai dal sgüra our da l’aigna vita o lura almain dals sachins da zücher ill’ustaria: «Cur chi’d es gnü il temp as driva ün nouv üsch!» Hai, uschè pudessi circumscriver meis cumanzamaint pro la «Posta Ladina». Illas ultimas eivnas dal 1996 es nada la «Posta Ladina» ed eu sun gnüda dumondada sch’eu tilla vögl manar redacziunalmaing. «Hai, fetschi», n’haja dit e m’impissà «scha quist üsch as driva fingià per tai, lura dai». Sainza savair che chi’m spetta davo l’üsch.

Davo l’üsch spettaiva üna schanza unica per mai. Eu n’ha gnü la pussibiltà da fuormar e sviluppar la «Posta Ladina», da tilla accumpagnar dürant ils ons d’infanzia. Üna lezcha ch’eu n’ha tut incunter cun respet. Respet invers quist nouv prodot, respet invers la respunsabiltà, ma impustüt eir respet invers la Rumantschia. Na, quai es uossa dit massa diplomatic. Respet invers ils «Rumantschuns». Quels chi san tuot meglder, quels chi be spettan chi’s fa sbagls, tils marcan lura cul «Stabilo-Boss» e tramettan inavo la pagina da giazetta in redacziun. Sainza commentar, be üna pagina da giazetta plain culur da neon. Sün üna giuvna da 20 ons, oriunda da la Val Müstair, catolica e sainz’experienza professiunala, sün quai nun han singuls Rumantschuns spettà. Che cha la confessiun ha dachefar cun quist tema? Quai am n’ha eir eu dumondada quella jada – ma i daiva persunas chi vezzaivan quai sco disturbant.

Hoz, 20 ons plü tard, guarda inavo cun ün bun sentimaint sün quels prüms ons. Eu sun creschüda culla sfida e sun grata per las experienzas ch’eu n’ha pudü far. Ed eu guard cun superbgia sülla «Posta Ladina» chi’d es dvantada creschüda ed ha hoz sia ferma plazza i’l muond da medias rumantschas. E per finir, na alch umoristic ma filosofic: Sch’ün üsch as riva nun esa mai invan.

Myrta Fasser