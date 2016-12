Am 5. Dezember 1996 sind erstmals zwei romanische Seiten in der «Engadiner Post» erschienen. Zwanzig Jahre später ist die Posta Ladina erwachsen geworden und hat sich im Engadin etabliert. Die «Engadiner Post/Posta Ladina» vom Dienstag, 6. Dezember, thematisiert die Zweisprachigkeit in der Zeitung.