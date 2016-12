Drei Verletzte bei Frontalkollision

Eine 55-jährige Deutsche fuhr mit ihrem Personenwagen gegen 14.00 Uhr von Brail in Richtung Zernez. In einer leichten Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen kollidierte. Die Frau sowie die beiden Insassen des entgegenkommenden Personenwagens wurden verletzt. Für die notfallmedizinische Versorgung und den Transport in die Spitäler standen die Rega und zwei Ambulanzen des Center da sandà Engiadina Bassa im Einsatz. Die beiden Fahrzeuge wurden total beschädigt. Die Engadinerstrasse musste für kurze Zeit ganz gesperrt werden. Danach leitete die Kantonspolizei Graubünden den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Sie untersucht den genauen Unfallhergang.

Autor und Foto: Kantonspolizei