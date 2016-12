D’incuort ha publichà Gianna Olinda Cadonau seis prüm cudesch da poesias «Ultim’ura da la not». Ün motiv chi cumpara suvent es la tschercha da sias ragischs. «Ünsacura» as nomna üna poesia cha'ella ha scrit dürant üna not in Engiadina e cumainza uschè: «meis cumün/es la rait da mias vias/mia chà».