Gerhard Walter folgt auf Ehrat

Walter, welcher 1964 geboren wurde, ist österreichischer Staatsbürger und war unter anderem Geschäftsführer von Lech-Zürs Tourismus, der Verbund Tourismus GmbH in Wien und 2013 bis 2016 von Kitzbühel Tourismus. Der Verwaltungsrat der zukünftigen Tourismusorganisation Engadin St. Moritz Tourismus AG hat sich einstimmig für Gerhard Walter entschieden. Er bringt langjährige internationale Erfahrung im Tourismusmanagement mit und ist aus Sicht der strategischen Führung die richtige Person für die anstehenden Herausforderungen der Tourismusdestination Engadin St. Moritz, heisst es in einer Mitteilung. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass der aus Galtür (A) stammende Gerhard Walter wichtige Impulse für die international ausgerichtete Destination Engadin St. Moritz bringen kann.

Der Verwaltungsrat hat zudem einstimmig die bisherigen Geschäftslei-tungsmitglieder der Tourismusorganisa-tion Stefan Sieber (Leiter Information und Reservation) und Roberto Rivola (Leiter Unternehmenskommunikation) gewählt.

Für die CEO-Stelle haben sich über 70 Personen beworben, sechs Personen wurden zu Vorstellungsgesprächen eingeladen, vier Personen kamen in die engere Wahl. (pd)