Ils uffants ladins pon s’allegrar dal Dun da Nadal d’ingon. Fingià per la seguonda vouta han cumpilà las scolaras e’ls scolars da Valsot il cudaschet per imbellir il temp d’Advent e da Nadal. Els han scrit istorgias cuortas ed han disegnà svessa propostas per zambriar stailas o pops da naivs.