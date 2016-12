In den Jahren 2017 bis 2021 sollen 22 Mio Franken in den Regionalflughaben Oberengadin investiert werden. Ein Teil der Gelder kommt vom Kanton und vom Bund, ein Teil wird fremdfinanziert. Die Oberengadiner Gemeinden sollen sich mit 8,5 Millionen beteiligen. Mehr dazu in der EP vom 10.12.