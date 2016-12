Ein bewegtes Jahr 2016 liegt hinter uns! Die EP/PL hat wie jedes Jahr eine Zusammenfassung der spannendsten Ereignisse aus den vergangenen 12 Monaten herausgebracht. Wir möchten auch gerne wissen, was Ihnen vom Jahr 2016 am besten in Erinnerung geblieben ist. Stimmen Sie ab, in unserer Online-Umfrage.