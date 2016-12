Kiosk von Feuer beschädigt – Zeugenaufruf

Zwei Grenzgänger waren in der Nacht auf Dienstag gegen 1 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, als sie sahen, dass in Maloja der Kiosk in Flammen stand. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt mehreren Zehntausend Franken. Mehrere Indizien deuten auf Brandstiftung hin. Die Polizei sucht Zeugen.