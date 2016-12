Es braucht eine umfassendere Kulturförderung in Graubünden. Dies befinden Bündner Kulturschaffende und lancieren eine Petition. Um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen und die Vielfalt des Kulturschaffens im Kanton aufzuzeigen, organisieren sie am 5. Januar auch ein Kulturfest im Churer Grossratssaal. Mehr hierzu in der EP vom 22. Dezember.