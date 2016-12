Per la tschinchavla jada organiseschan la Radiotelevisiun Svizra Rumantscha e la Società d'Ütil public Sent ün concert cun interprets e gruppas da las quatter regiuns da la Svizra. Il concert interregiunal ha lö dumengia illa baselgia San Lurench a Sent. Eir La Cumbricula as preschainta.