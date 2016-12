In Sachen Nutzungsplanungsänderung Serletta Süd scheint sich ein langer Weg durch Behörden und Gerichte anzubahnen. Drei Private legen jetzt eine Projektstudie vor, von der sie sich mehr Gewähr dafür versprechen, dass in St. Moritz in absehbarer Zeit ein Gesundheitshotel und eine neue Klinik Gut entstehen. Mehr hierzu in der EP vom 29. Dezember.