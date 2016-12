Olympiabefürworter machen mobil

Thomas Domenig Senior stellte zu Beginn der Medienkonferenz klar: "Wir haben die Wahl, in den Chor der ewigen Bedenkenträger einzustimmen oder wir nehmen unsere Zukunft in die eigene Hand und sagen JA zu den Olympischen Spielen". Ständerat Stefan Engler betonte, dass Olympische Spiele einen wichtigen, neuen Entwicklungsschub bringen. Als alpine Region werde Graubünden enorm profitieren: "Es gibt wohl keine Gegend in der Schweiz, die gerade bei Sportanlässen eine solche Kompetenz hat wie Graubünden". Ariane Ehrat, CEO der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz und ehemalige Olympia-Teilnehmerin hob hervor, dass "Grossanlässe wie die WM in St. Moritz und Olympia die Bedeutung des Sports sowie die damit verbundene Wertschöpfungskette im Kanton noch weiter stärken und den Breiten- und Spitzensport nachhaltig beflügeln können.". Am 12. Februar 2017 werden die Bündner Stimmberechtigten den Grundsatzentscheid über die Olympia-Kandidatur 2026 fällen. Bei einem Ja wird dem Bündner Souverän im Herbst 2018 das detaillierte Dossier im Rahmen einer zweiten Volksabstimmung vorgelegt.Mehr zum Thema ist in der EP vom 20. Dezember nachzulesen.