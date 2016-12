Eine 24-jährige deutsche Autofahrerin fuhr am Sonntag gegen 17 Uhr von Silvaplana Richtung Bivio. Unterhalb der Passhöhe geriet ihr Fahrzeug ins Rutschen, prallte in den Schneewall am rechten Strassenrand, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Die Insassen blieben unverletzt.