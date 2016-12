I’ls contuorns da Scuol, Tarasp e Sent as chatta passa 30 funtanas d’aua minerala. Üna gruppa d’iniziants prevezza da reposiziunar quist avantag turistic i’l marchà internaziunal. Illa Büvetta a Nairs pudaivan ils giasts far curas cun l’aua da las funtanas Bonifacius, Lucius ed Emerita.