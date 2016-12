Ils Dis da litteratura rumantschs survegnan il Premi SRG.R 2017. Que vain scrit in üna comunicaziun a las medias. Il premi vain surdo in gün 2017 a La Punt Chamues-ch. Cul premi onurescha la SRG.R persunalitats ed organisaziuns chi s’ingaschan per la cultura e la lingua da la Svizra rumauntscha.