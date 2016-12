Reiseziele

Auf Seite 3 der Samstagsausgabe der «Engadiner Post/Posta Ladina» (3. Dezember) schreibt Redaktionskollege Stifel, dass asiatische Touristen – in seinem Fall Chinesen – eine Destination in der Regel nur einmal besuchen. Das gibt mir Gelegenheit, hier eine Geschichte auszupacken, welche ich im Sommer während einer Zugfahrt von Zürich nach Bern erlebte.

Nun, das junge Paar aus der Republik Korea, welches sich in Zürich zu mir gesellte, hatte offenbar ein anderes Reiseziel als ich. Bei der Ticketkontrolle fiel mein Blick – rein zufällig natürlich – auf die beiden südkoreanischen Pässe und auch auf den Zielort Interlaken. Nichts gegen Interlaken, nicht dass Sie mich falsch verstehen. Erst kürzlich habe ich die interessante «DOK»-Sendung «Der Preis des Erfolges – Begegnungen am Jungfraujoch» auf SRF 1 über den anhaltenden Ansturm asiatischer Gäste auf das Jungfraujoch und die vielschichtigen Herausforderungen und Konsequenzen gesehen. Auch dabei ist mir das junge Paar aus dem Zug wieder in den Sinn gekommen.

Weshalb? Ich für meinen Teil betrachte den Weg zu einem Reiseziel jeweils ganz bewusst als Teil meiner Reise. Mein Sitznachbar und seine Begleiterin taten dies ganz offensichtlich nicht. Zugegeben, es gibt spannendere Zugstrecken als diese knapp einstündige Verbindung zwischen Zürich und Bern. Bis auf den kurzen Unterbruch durch den Kondukteur und einem schnellen Wo-sind-wir?-Kontrollblick auf der Höhe der Berner Reithalle haben die beiden die ganze Fahrt über ihre Augen nicht von ihren Smartphones genommen und die Kopfhörer nicht aus den Ohren. Ich schwörs, keine einzige Sekunde lang.

Keine Ahnung, was er auf seinem elektronischen Begleiter tat – ich wollte es auch gar nicht wissen. Selbstverständlich wieder rein zufällig habe ich aber hin und wieder mitbekommen, was sie zu meiner Rechten tat. Nicht etwa Informationen zu ihrem Reiseziel im Berner Oberland googeln, sondern sie schaute sich die ganze Zeit über einen koreanischen Spielfilm an. Na ja, jedem das Seine, oder?

Im Nachhinein machte ich mir Vorwürfe. Hätte ich vielleicht der jungen Frau meinen Fensterplatz anbieten sollen? Hätte ich das Gespräch mit ihnen suchen und sie auf die vielfältige Schweiz aufmerksam machen sollen? Ich weiss es nicht.

Autor und Foto: Jon Duschletta

